El podcast del LABDES de la UNLZ

El Laboratorio de Desarrollo Sostenible (LabDeS) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fue presentado en 2024 y presentó su primera experiencia sostenible a fines de 2025. Hoy, desarrolla un podcast.

En las últimas horas fue presentado “Ser Sostenible – Episodio 2”. Se trata del segundo capítulo del podcast del LabDeS en el cual conversaron con Andrés Montenegro, licenciado en Relaciones Públicas, docente e integrante de GEO, el Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

“A partir de su experiencia en investigación, extensión y gestión ambiental, reflexionamos sobre los desafíos de la sostenibilidad, el cambio climático y el papel que pueden desempeñar las universidades“, señalaron desde la UNLZ.

Ya se encuentra disponible en Spotify, iVoox y en http://labdes.unlz.edu.ar

A través del Laboratorio, la Universidad se posiciona como un agente de desarrollo local, a partir de la generación de un espacio de reflexión crítica en la acción para coconstruir un futuro socioambiental más sostenible.