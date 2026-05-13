Ascienden a 43 los casos de hantavirus en la Provincia

En las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso, por lo que se contabilizan 102 las notificaciones de hantavirus en el país. La mitad, en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso, por lo que se contabilizan 102 las notificaciones de hantavirus en el país. La mitad, en la provincia de Buenos Aires.

El hantavirus sigue vigente en el país y, según se indicó en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), solo se notificó un caso nuevo en las últimas dos semanas y se trata de una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA), mientras que el total de casos de toda la temporada 2025-2026 (que comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026) asciende a 102 confirmados.

El informe indica que la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

En tanto, en relación con el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.

Además, se informó que las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.

Por su lado, el Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.