Las dos CTA movilizan contra el Gobierno de Milei

Las dos CTA movilizan este martes contra las políticas del gobierno de Javier Milei: reforma laboral, jubilaciones, recortes en salud y educación, los principales reclamos.

Las dos CTA movilizan este martes contra las políticas del gobierno de Javier Milei: reforma laboral, jubilaciones, recortes en salud y educación, los principales reclamos.

Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) movilizarán hoy a Plaza de Mayo, contra el plan de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, especialmente apuntan contra la reforma laboral tras llevar el reclamo a la OIT.

Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la Ley de Modernización Laboral; el aumento de salarios y jubilaciones para tener haberes “dignos”; denunciar el hambre en Argentina; y manifestarse en contra de los recortes fundamentalmente en los sectores de Salud y Educación.

En Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a a partir de las 13, en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, para marchar hacia Casa Rosada, donde finalizará la jornada por los siete días de ayuno “para el despertar las conciencias”.

Esta protesta empalma con el cierre de la ‘Semana de ayuno para el despertar de las conciencias” que realizó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel. “No unirnos para la violencia, sino para la rebelión de conciencias”, planteó el Premio Nobel de la Paz, convocando a multiplicar la organización y la esperanza frente a la crueldad social que vive el pueblo.

Habrá un acto de cierre unitario, frente al Ministerio de Economía, para rechazar “las políticas de ajuste y entrega” del Gobierno.

Vale recordar que las centrales sindicales argentinas llevaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una contundente denuncia contra el debilitamiento de la administración laboral, los ataques a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga.