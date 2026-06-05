Brown de Adrogué tiene una parada difícil

Brown de Adrogué recibe mañana a Comunicaciones. Los dos necesitan ganar, el local para alejarse de la zona de descenso y el rival porque está en las puertas de la zona de Reducido.

Brown de Adrogué recibe mañana a Comunicaciones. Los dos necesitan ganar, el local para alejarse de la zona de descenso y el rival porque está en las puertas de la zona de Reducido.

Brown de Adrogué recibirá mañana a Comunicaciones, que se encuentra en las puertas del ascenso y no dejará pasar la oportunidad de meterse. Será una parada difícil para el Tricolor, que necesita alejarse del fondo.

El partido, válido por la Fecha 19 de la competencia de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla.

El Tricolor tiene 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, y logró alejarse un poco de la zona de descenso pero necesita sumar de a tres para estar más tranquilo. El rival, en tanto, saldrá con los tapones de punta porque se encuentra en las puertas del ascenso.

Refuerzo

Esta semana fue anunciada la llegada de Lucas Baldunciel. El delantero, proveniente de San Telmo, firmó hoy su contrato hasta diciembre del 2027.