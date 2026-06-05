Operación Muro: megaoperativo para blindar el acceso a CABA

La Ciudad puso en marcha un mega despliegue relámpago, simultáneo y masivo, denominado “Operación Muro“, con el objetivo de blindar sus accesos a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.

El despliegue sorpresa de este jueves, a partir de las 19, demandó una masiva movilización de recursos por parte de la Policía de la Ciudad, tanto a nivel de efectivos como de cuerpos motorizados -fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones y helicópteros-. También contó con la participación de la división K9 (canes), Tránsito, Emergencias y Seguridad Comunal, entre otras áreas.

No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños.



Un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof.



Ley y orden. pic.twitter.com/DLdWvWGYr1 — Jorge Macri (@jorgemacri) June 4, 2026

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad, y para nosotros sí lo es. Cada delincuente que detenemos es una buena noticia. Esto es decisión política y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró Jorge Macri en el Anillo Digital Sur de la avenida 27 de Febrero y General Paz.

Semejante operativo tuvo como resultado una detención. Macri informó que la Policía de la Ciudad detuvo a “un abusador con pedido de captura queriendo ingresar” a la Capital Federal. “Detenido. Reitero por si no quedó claro: no pienso pedir perdón por cuidar a los porteños”, aseguró.