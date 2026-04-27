Convocan a un “apagón” por seguridad en Lomas de Zamora

Vecinos convocan a realizar un apagón el próximo miércoles, de 20 a 21, por el asesinato de un estudiante de la UNLZ en Lomas de Zamora.

Vecinos convocan a realizar un apagón el próximo miércoles, de 20 a 21, por el asesinato de un estudiante de la UNLZ en Lomas de Zamora.

Vecinos convocan a realizar un “apagón” en reclamo de seguridad en Lomas de Zamora. La iniciativa, compartida en redes sociales, surgió tras el asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) en un robo.

La convocatoria es el miércoles, de 20 a 21, por el asesinato de Agustín Andrés Rivero, de 21 años, en San José, partido de Lomas de Zamora.

El crimen sucedió en la intersección de las arterias Dinamarca y Erickson. La víctima fue sorprendida por delincuentes que bajaron de un Volkswagen Voyage negro. “Dame las cosas”, le gritaron. Entregó de inmediato la mochila, pero se resistió un poco a entregar el celular y le dispararon.

La Policía informó que el joven fue trasladado por un vecino al Hospital de Diagnóstico Inmediato “Roberto Sánchez” de Banfield, pero finalmente falleció.

La víctima cursaba las carreras de Administración de Empresas y Despachante de Aduana en la UNLZ. Desde la institución remarcaron que el crimen no solo enluta a la universidad, sino que también expone el impacto de la inseguridad en la sociedad.

“Su muerte, como víctima de un hecho delictivo, nos lastima y nos conmueve, recordándonos el impacto que esa problemática tiene sobre nuestra sociedad”, expresó el fin de semana la Casa de Altos Estudios del Conurbano.