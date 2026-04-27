Macri renovó críticas a Kicillof por personas en situación de calle

"¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace, o lo que su Gobierno no hace?", dijo Jorge Macri al renovar las críticas a Kicillof por las personas en situación de calle.

"¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace, o lo que su Gobierno no hace?", dijo Jorge Macri al renovar las críticas a Kicillof por las personas en situación de calle.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, renovó las críticas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por las personas en situación de calle. “¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace, o lo que su Gobierno no hace?”, preguntó.

“Hay una ley nacional, que también se aprobó en la provincia, que obliga a todos los gobiernos subnacionales a tener sistemas que contengan a la gente en situación de calle. La provincia no lo hace. Entonces, vienen a buscar acá lo que no obtienen allá”, aseguró Macri.

Y destacó: “Y mi responsabilidad es abrazar y cuidar, pero también reclamarle al Gobierno de la provincia lo que corresponde. ¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace, o lo que su Gobierno no hace? ¿Por qué le tengo que sacar plata a una persona porque el Gobierno vecino no hace su tarea?”, expresó en LN+.

Es el segundo reclamo público que Macri realiza en este sentido (en pocos días), pero también ha planteado el conflicto por el tema de la inseguridad y otras cuestiones, como la atención en hospitales. En cruces anterior, el gobierno bonaerense le recordó que la basura que produce la Ciudad termina en la Provincia.