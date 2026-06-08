Almirante Brown: Realizarán un recital de despedida al Indio Solari

La banda tributo Cronorock junto al Instituto Municipal de las Culturas organizan la Misa de Despedida del Inidio Solari en el Parque Don Orione deAlmirante Brown. El anuncio se conoció en las últimas horas, luego de la multitudinaria manifestación popular del fin de semana en Avellaneda.

La cita será en Don Orione el próximo domingo 14 de junio desde las 16 con ingreso libre y gratuito para el público.

Desde la banda indicaron que para que las familias puedan disfrutar de la despedida “nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones”.

Y agregaron: “Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable”. Cronorock es una banda tributo de extensa trayectoria oriunda de Burzaco.

El evento, que se denomina Almirante Brown despide al Indio Solari, se desarrollará en Eva Perón 1948 y promete ser un capítulo más que emotivo de la despedida a uno de los grandes referentes del Rock Nacional.