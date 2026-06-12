La esposa del Indio Solari agradeció el apoyo recibido tras la muerte del músico

Virginia Mones Ruiz, compañera de vida de Carlos Alberto “El Indio” Solari durante más de cuatro décadas, publicó un emotivo mensaje de agradecimiento a familiares, amigos, músicos, dirigentes políticos y fanáticos que acompañaron a la familia tras el fallecimiento del artista.

Virginia Mones Ruiz, compañera de vida de Carlos Alberto “El Indio” Solari durante más de cuatro décadas, publicó un emotivo mensaje de agradecimiento a familiares, amigos, músicos, dirigentes políticos y fanáticos que acompañaron a la familia tras el fallecimiento del artista.

A una semana de la muerte del Indio Solari, ocurrida el pasado viernes en su casa de Parque Leloir a causa de un ACV hemorrágico, su esposa, Virginia Mones Ruiz, compartió un video en la cuenta oficial de Instagram del músico. Allí expresó su gratitud hacia quienes estuvieron presentes desde el primer momento. “Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”, señaló.

Entre los mencionados, destacó especialmente a Gastón Daus, amigo y asistente personal del artista, por su acompañamiento inmediato tras el fallecimiento. También agradeció el apoyo de dirigentes políticos como Máximo Kirchner, Wado de Pedro y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de abogados y amigos cercanos que acompañaron a la familia durante esos días difíciles.

Mensaje de agradecimiento de Virginia y Bruno Solari. pic.twitter.com/t80OGReknG — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 12, 2026

Mones Ruiz también tuvo palabras para los músicos que compartieron escenario con el artista en los últimos años y para los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús. Asimismo, resaltó el cariño de los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”.

En el cierre del mensaje, la esposa del Indio Solari llamó a mantener vivo el legado del músico. “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, concluyó emocionada.