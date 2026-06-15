Almirante Brown: Más de 3 mil personas despidieron cantando al Indio Solari

Más de 3 mil personas incluyendo familias enteras, grupos de amigos y vecinos de la región disfrutaron este domingo por la tarde de la Misa de Despedida al Indio Solari en el nuevo Parque Don Orione de la localidad de San Francisco de Asís, en Almirante Brown.

La banda tributo Cronorock llevó a cabo junto al Instituto Municipal de las Culturas la Misa de Despedida del Inidio Solari en el Parque Don Orione de Almirante Brown. El espectáculo popular se inició pasadas las 16.30 y se extendió hasta entrada la noche con una multitud que desafió al frío para despedir al querido Indio.

El público llegó desde temprano colgando banderas en homenaje al Indio Solari en todo el perímetro del Parque, que para las 16 lucía repleto de público a la espera de las canciones y de la misa ricotera.

El Municipio de Almirante Brown en tanto montó un operativo especial con ambulancias del Servicio de Atención Médica 107 AB, Defensa Civil y la participación de todo el equipo municipal que se ocupó de hasta el más mínimo detalle.

El recital finalizó con el deseo de que “nos cuidemos todos los que alguna vez encontramos refugio en estas canciones”, como expresaron desde arriba del escenario.

Cronorock es una banda tributo de extensa trayectoria oriunda de Burzaco que de ese modo llevó a cabo el anunciado homenaje al Indio Solari.