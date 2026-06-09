Nación rechazó las críticas por la despedida del Indio

"Pensar que tuvimos un criterio ideológico es totalmente ridículo", aseguró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"Pensar que tuvimos un criterio ideológico es totalmente ridículo", aseguró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó este martes como “ridículo” pensar que el Gobierno negó el Congreso para la histórica despedida de Carlos “Indio” Solari por un “criterio ideológico”.

“Pensar que tuvimos un criterio ideológico es totalmente ridículo, no tiene absolutamente nada que ver”, manifestó la ministra, que además consideró que el acto de despedida del artista en Avellaneda “estuvo muy bien organizado” por la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Radio Rivadavia, Monteoliva consideró que el hecho de que la despedida de Solari “haya terminado sin ningún incidente es satisfactorio”, y señaló: “estuvo muy bien organizado”.

“Todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público que podía asistir, y no podía hacerse ni el Congreso ni en la Casa Rosada. Me atrevería a decir que no podía hacerse en ningún espacio totalmente cerrado y con ingresos complejos”, aseveró.

La funcionaria nacional explicó que desde el Gobierno “propusimos Tecnópolis”, para realizar la despedida pública de Solari, “pensando en los accesos”, pero recalcó que “lo importante es que salió todo bien”.