Esteban Echeverría: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su expareja

Una mujer de 67 años fue hallada asesinada dentro de su casa en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, tras lo cual la Justicia detuvo a su ex pareja como principal sospechoso del crimen.

El hecho salió a la luz cuando un hombre de 69 años se presentó en la vivienda de Isla Águila al 500 y aseguró haber encontrado sin vida a su ex pareja, identificada como Vilma Cristina Cabrera.

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales y personal médico acudieron al lugar y constataron el fallecimiento de la mujer mientras las primeras pericias revelaron que la víctima presentaba lesiones en el rostro y una fractura maxilofacial, compatibles con una brutal agresión física.

A medida que avanzó la investigación comenzaron a surgir elementos que complicaron la situación del denunciante mientras que distintos testimonios señalaron que la mujer había mantenido una fuerte discusión con un hombre dentro de la vivienda durante las horas previas al crimen.

Además, el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que el sospechoso había estacionado su camioneta en las inmediaciones de la casa en el horario en que se habría producido el ataque.

Con las pruebas reunidas, la titular de la UFI 3 descentralizada de Esteban Echeverría, la fiscal Vanesa González, ordenó la detención de la expereja de la víctima a la que imputó por el delito de homicidio agravado.