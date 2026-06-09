Ya son tres los detenidos por el femicidio de Agostina

En las últimas horas fue detenida la dueña del Ford Ka en el cual fue trasladado el cuerpo de Agostina Vega. ¿La acusación?

En las últimas horas fue detenida la dueña del Ford Ka en el cual fue trasladado el cuerpo de Agostina Vega. ¿La acusación?

Soledad Andreani la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba, fue detenida anoche por supuesto encubrimiento.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.

Además, el abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron “dos ADN debajo de las uñas” de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón.

La autopsia determinó que Agostina falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y habría sido abusada sexualmente. El crimen ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo 23 de mayo en la vivienda de Barrelier, fue hallada el 30.