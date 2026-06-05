Otro detenido por el femicidio de Agostina Vega

Detuvieron por encubrimiento al hombre que residía en la vivienda del principal acusado, Claudio Barrelier.

Detuvieron por encubrimiento al hombre que residía en la vivienda del principal acusado, Claudio Barrelier.

Un hombre de 47 años fue detenido este jueves, a pedido del fiscal Raúl Garzón, por presunto encubrimiento agravado, en el marco del femicidio de Agostina Vega.

Se trata de Osvaldo Fassetta, quien vivía en un habitación que le había prestado el acusado Claudio Barrelier en su vivienda del barrio Cofico.

Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba dispuso el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el femicidio de Agostina.

La medida busca resguardar nuevas diligencias probatorias que ya se encuentran en ejecución y que podrían aportar elementos clave para el avance de la investigación.

Además, se resolvió incorporar a la causa actual una investigación iniciada en 2025 contra Claudio Barrelier por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, la representación legal de Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada, presentó nueva documentación ante la Justicia y solicitó la imputación de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka, por presunto encubrimiento.

La autopsia determinó que Agostina falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y habría sido abusada sexualmente. El crimen ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo en la vivienda de Barrelier, fue hallada días después.