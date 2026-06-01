Organizaciones en lucha convocan a movilizar a Plaza de Mayo

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a un encuentro de organizaciones en lucha, que se llevó a cabo el fin de semana en San Fernando, y definieron movilizar.

“Llamar a movilizar a Plaza de Mayo el próximo miércoles 10 de junio“, fue la definición central del encuentro realizado en Blanco Encalada al 3000.

El objetivo es llevar entre las principales consignas “el sentido reclamo del pueblo trabajador Argentino contra los cierres de fábricas y los despidos, paro general y plan de lucha. FATE no se cierra”.

Vale recordar que el SUTNA advirtió que ya han cerrado 24.080 fábricas y 337.793 trabajadores fueron despidos.