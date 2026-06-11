Avellaneda: imputan a un comerciante por vender uniformes nazis en redes sociales

La Justicia imputó a Diego Fernando Martínez tras un allanamiento en Gerli, partido de Avellaneda, donde se descubrió que comercializaba uniformes y accesorios militares vinculados al nazismo a través de una plataforma de internet.

El hallazgo que más llamó la atención de las autoridades ocurrió durante el operativo, al constatar que el pasillo de ingreso de la vivienda del sospechoso estaba revestido con baldosas que exhibían insignias esvásticas.

La causa judicial comenzó el pasado 8 de abril, luego de que se detectara una publicación en la sección de comercio de la red social Facebook y bajo el perfil falso de Fernando Martinsohn, el cual tenía como foto de portada una estrella militar de Estados Unidos.

Aunque las publicaciones iniciales situaban los artículos en la localidad de Sarandí, las tareas de inteligencia criminal permitieron localizar el verdadero domicilio del involucrado.

El operativo de vigilancia y localización estuvo a cargo del personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, específicamente a través de la Dirección de Contraterrorismo.

Tras reunir los elementos de prueba necesarios, el Juzgado Federal de Primera Instancia emitió la orden de registro para la propiedad, procedimiento que arrojó un resultado positivo con el secuestro de una gran cantidad de material bélico e ideológico de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se detallaron revólveres, pistolas, piezas de armas, municiones, cascos, medallas, gorras, cintos, dagas y chaquetas militares con insignias esvásticas, además de retazos de tela con el mismo emblema y un libro de Adolf Hitler. También se retuvieron dos teléfonos celulares y un disco sólido para sus posteriores peritajes.