Lanús: Motochorros le robaron a un vecino, se tirotearon con la Policía y escaparon

Un vecino de Gerli, en el partido de Lanús, fue asaltado por una pareja de delincuentes que se movilizaban en dos motos. Cuando los ladrones se preparaban para alejarse con el botín, un móvil policial que recorría la zona observó lo que ocurría y los persiguió para interceptarlos.

El hecho ocurrió cuando el personal del GTO (Grupo Táctico Operativo) de la comisaría 7ª de Lanús fue advertido vía radio sobre el ingreso a la jurisdicción de una moto Honda Titan sustraída momentos antes en el partido de Avellaneda.

En el video se observa que eran las 22:12 cuando los motochorros encerraron al peatón. Uno de ellos estacionó su moto, bajó de la misma y caminó hacia la víctima mientras le apuntaba a la cabeza con su arma. El hombre acató la exigencia y levantó las manos en gesto de sumisión.

Al notar la llegada de un patrullero, los ladrones liberaron al damnificado y mantuvieron un enfrentamiento armado con los uniformados. Urgido por escapar del lugar, el asaltante que había abordado a la víctima abandonó la moto previamente robada, la cual dejó encendida, se subió a la de su cómplice y juntos emprendieron la fuga a toda velocidad.

Tras una persecución que se extendió por casi cinco kilómetros, los sospechosos ingresaron al barrio Acuba por el acceso ubicado en el cruce de Pasaje Gaita y Madre Teresa, y desaparecieron entre los pasillos del asentamiento. El hombre asaltado se retiró del lugar, mientras que el personal policial resultó ileso.

La causa por tentativa de robo con arma de fuego quedó en manos del fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó el trabajo de Policía Científica en el lugar del robo y el secuestro de las armas de fuego del personal policial que intervino en el hecho.