Demoras en el tren Roca por una falla técnica en Gerli

Demoras en los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley del tren Roca.

Demoras en los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley del tren Roca.

La empresa Trenes Argentinos confirmó que las demoras que se presentaron este lunes obedecen a una falla técnica en la estación Gerli. Las formaciones comienzan a salir a las 8 desde Constitución.

“Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circulan con demoras por falla técnica en Gerli”, informó la empresa minutos después de las 7. Se espera que a las 8 comienzan a circular los servicios.

El malestar de los usuarios se hizo notorio y las redes sociales se convirtieron en el medio para expresarlo. Debido a la gran cantidad de gente que espera las formaciones, se esperan trenes repletos y demoras al llegar a cada estación.