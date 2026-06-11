Un conductor atropelló a un motociclista, lo dejó tirado en el suelo y huyó en Burzaco

Un motociclista de 28 años sufrió graves heridas tras ser atropellado por un automovilista que realizó una maniobra imprudente en Burzaco, partido de Almirante Brown.

El hecho ocurrió sobre la avenida República Argentina al 3400 y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según denunciaron los familiares del motociclista, el automovilista circulaba en sentido contrario cuando giró hacia la izquierda sin señalizar la maniobra e impactó de frente contra la moto.

Tras el choque, el conductor en lugar de asistir al joven herido, aceleró y escapó del lugar. Una mujer que pasaba por la zona fue quien decidió detener su marcha para auxiliar a la víctima mientras llegaban los servicios de emergencia. Desde entonces, la familia intenta identificar al responsable y reclama que se presente ante la Justicia.

Las imágenes del siniestro son analizadas por los investigadores, que además buscan registros de cámaras particulares instaladas en viviendas y comercios cercanos.

En tanto, los familiares sostienen que, por la forma en que realizó la maniobra, el conductor podría ser una persona que conoce la zona y apelan a la colaboración de posibles testigos para reconstruir su recorrido tras la fuga.

Como consecuencia del choque, el motociclista de 28 años sufrió severas lesiones en el rostro. En ese sentido, su hermana relató que permaneció varios minutos tendido en la calle hasta recibir asistencia médica y denunció que posteriormente atravesó una situación crítica en el primer centro de salud al que fue trasladado.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el joven estuvo cerca de 16 horas sin recibir la atención necesaria para determinar la gravedad de las heridas. Ante la falta de respuestas, decidieron solicitar el alta voluntaria y trasladarlo a la Clínica Espora de Adrogué, donde los médicos diagnosticaron una fractura de mandíbula que requerirá una cirugía reconstructiva.

Mientras espera la intervención quirúrgica, la víctima enfrenta serias dificultades para alimentarse y desarrollar sus actividades laborales habituales. Actualmente solo puede ingerir alimentos líquidos con sorbete y permanece bajo seguimiento médico.

En paralelo, sus familiares continúan la búsqueda del conductor que provocó el siniestro vial y huyó sin asistirlo, una conducta que ahora se encuentra bajo investigación.