Cerámica y Star Wars: atractivos de la agenda para este fin de semana en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante un fin de semana con propuestas culturales para todos los gustos y edades. A través del Instituto Municipal de las Culturas, los vecinos podrán disfrutar de dos jornadas gratuitas que buscan poner en valor la producción local y fomentar los espacios de encuentro comunitario en el distrito.

Sábado de alfarería e identidad local

La agenda comenzará este sábado 9 de mayo con el Primer Encuentro de Cerámica, abierto a toda la comunidad. La iniciativa tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Adrogué y está orientada tanto al sector alfarero y ceramista como al público general que desee acercarse a la disciplina.

La jornada, que contará con la participación de talleres, profesores y alumnos, tendrá su mesa de apertura a las 16 con la disertación de Federico Prieto. Luego, Gastón Contreras —director del Museo Arqueológico Municipal “Jallpha Kalchaki” de San Carlos, Salta— brindará una ponencia sobre la Producción cerámica de objetos utilitarios junto a Gabriela Moleres y Pedro Crispo.



El evento culminará con una ronda de intercambio para compartir experiencias y fortalecer la actividad en la región.

Domingo solidario y de cultura pop

Al día siguiente, el domingo 10 de mayo desde las 13, la cultura pop tomará el protagonismo con una nueva edición de PAF Comics. La cita será en el Centro Cultural Oesterheld de Burzaco, ubicado en la avenida Espora 2425, y en esta oportunidad ofrecerá una temática especial dedicada al universo de Star Wars.

Durante el encuentro, los fanáticos y las familias podrán participar de juegos de trivia y recorrer espacios con expositores, ilustradores y productores locales. El broche de oro de la jornada será un desfile con los personajes más característicos de la mítica saga de ciencia ficción.

Además, se aprovechará la gran convocatoria para realizar una colecta solidaria a beneficio de la Fundación Acompañar.