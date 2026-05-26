Dos siniestros se registraron en las últimas horas en Burzaco

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron que en las últimas horas se registraron dos siniestros en Burzaco; por un lado, dos vehículos protagonizaron un choque; por el otro, un rodado se prendió fuego.

El choque fue protagonizado por un auto y una camioneta en la avenida Hipólito Yrigoyen, en su intersección con Arenales, Burzaco. El rodado de menor porte terminó embistiendo un poste y sufrió daños en la parte delantera y trasera.

Trabajaron en las tareas de asistencia y prevención, Bomberos Almirante Brown, con el apoyo de personal policial.

Además, los Bomberos notificaron que un vehículo que circulaba por la avenida Espora, se prendió fuego a la altura de la calle Falucho. En minutos, arribaron Bomberos para trabajar en la extinción.