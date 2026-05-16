Burzaco: Intentó cruzar las vías y fue embestido por un tren

El siniestro ferroviario se registró el viernes en el paso peatonal de la calle Azopardo, en Burzaco. La víctima fue trasladada con vida a una centro de salud.

El siniestro ferroviario se registró el viernes en el paso peatonal de la calle Azopardo, en Burzaco. La víctima fue trasladada con vida a una centro de salud.

Un impactante accidente ferroviario se registró en horas del viernes, en la localidad de Burzaco, cuando una persona intentó cruzar las vías pero fue alcanzada por una formación del tren Roca que se dirigía hacia Glew.

Según testigos, un joven qué intentaba cruzar las vias por el paso peatonal de la calle Azopardo, fue embestido por una formación, informaron las fuentes.

A partir del siniestro, se registraron demoras en el servicio del tren Roca. La formación involucrada se desplazaba en dirección a Glew.

Tras lo ocurrido, arribaron Bomberos Almirante Brown y personal de ambulancias municipal, quienes lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial.