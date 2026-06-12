Brown de Adrogué necesita recuperarse ante Defensores Unidos

Brown de Adrogué, con dos refuerzos confirmados, se medirá mañana con CADU por la Fecha 20 de la Primera B.

Brown de Adrogué, con dos refuerzos confirmados, se medirá mañana con CADU por la Fecha 20 de la Primera B.

Brown de Adrogué necesita recuperarse y con ese objetivo enfrentará mañana a Defensores Unidos, en un partido válido por la Fecha 20 de la competencia de la Primera B.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 15.30, en el Estadio Gigante de Villa Fox. Transmite LPF Play.

El Tricolor tiene 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y ahora ocho derrotas, y se encuentra en las puertas de la zona de descenso.

Refuerzos

Tras la llega de de Lucas Baldunciel, el club anunció que luego acordar con All Boys la finalización del préstamo, Brandon López regresa a Brown.

“Con contrato hasta diciembre de 2027, el delantero es el segundo refuerzo y ya trabaja a las órdenes de Jorge Vivaldo”, informó.