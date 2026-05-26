El Gobierno eliminó subsidios al transporte para personas con discapacidad

El Gobierno eliminó los subsidios al transporte para costear el viaje gratuito de personas con discapacidad. La Resolución 28/2026, que lleva la firma de Mariano Ignacio Plencovich, publicada hoy en el Boletón Oficial.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, deroga las resoluciones 717 del 14 de agosto de 2018, 567 del 13 de septiembre de 2019, 536 del 8 de agosto de 2022 y 549 del 3 de octubre de 2023.

“Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”, indica el texto.

El texto indica que el régimen de compensaciones fue objeto de sucesivas adecuaciones administrativas a lo largo del tiempo, todas ellas enmarcadas en un modelo regulatorio caracterizado por la intervención estatal en la determinación y contención de tarifas. “La continuidad de las compensaciones previstas en las resoluciones carece en la actualidad de sustento en el nuevo marco normativo”, apunta.

Aclara que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”.

“La causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada, lo que torna innecesaria su continuidad en los términos originalmente previstos”, plantea la resolución.

Esta medida se entiende como un nuevo ataque al sector, que salió a la calle para pedir la Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno intenta suspender, y sigue afrontando recortes que hacen imposible la vida cotidiana.