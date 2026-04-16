Convocan a un cese de actividades y movilización frente al Ministerio de Salud por la crisis en discapacidad

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización para el próximo miércoles 22 de abril a las 11, frente al Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la crisis que atraviesa el sector.

La medida surge como respuesta a una situación que, según denunciaron desde la organización, se caracteriza por el atraso en los aranceles, demoras en los pagos y una creciente acumulación de deudas que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.

Desde el Foro advirtieron que la falta de respuestas concretas por parte del Estado afecta directamente el funcionamiento de instituciones, el trabajo de miles de profesionales y prestadores, y el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, remarcaron que sostener el sistema de prestaciones es clave para garantizar derechos, y alertaron sobre la necesidad de implementar soluciones urgentes.

La convocatoria incluye la participación de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del sector e integrantes de instituciones de todo el país, quienes se concentrarán frente a la sede del Ministerio para visibilizar el reclamo.