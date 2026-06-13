Ascienden a cuatro los secuestros extorsivos contabilizados en la Provincia

En mayo se reportaron dos hechos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Santa Fe. En un caso hubo pago de rescate.

En mayo se reportaron dos hechos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Santa Fe. En un caso hubo pago de rescate.

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que en mayo se registraron dos secuestros extorsivos en el país, uno de ellos tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires. Suman seis los casos en el año.

El organismo precisó que uno de los hechos ocurrió en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y el otro fue en Rosario, Santa Fe. Dos víctimas, un hombre y una mujer, fueron secuestrados y uno de los hechos finalizó con el pago de un rescate.

Ya suman seis los secuestros extorsivos que se contabilizaron en lo que va del año, cuatro de ellos ocurrieron en territorio bonaerense, detalló la UFECO.

El organismo precisó que en enero se contabilizó un secuestro en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires; mientras que en febrero fue secuestrada una mujer en la avenida Rivadavia y Misiones de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso del 28 de marzo en CABA fue descartado y se suman dos en abril, ambos en Don Torcuato (provincia de Buenos Aires). Se agregaron, asimismo, dos casos en mayo: uno en San Fernando (Provincia de Buenos Aires) y otro en Rosario.

El 2025 cerró con 13 secuestros, indica el reporte de la UFECO (se descartaron dos casos).