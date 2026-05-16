Tres secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires

La UFECO notificó dos secuestros extorsivos en abril, que se registraron en Don Torcuato. Las víctimas estuvieron más de tres horas cautivas.

La UFECO notificó dos secuestros extorsivos en abril, que se registraron en Don Torcuato. Las víctimas estuvieron más de tres horas cautivas.

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que en abril se registraron dos secuestros extorsivos. En un caso hubo pago de rescate. Ya son tres los hechos registrados en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional suman cuatro.

El reporte de la UFECO destalla que en abril se contabilizaron dos secuestros, ambos en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, con intervención de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro. Se trata de dos víctimas, un hombre y una mujer.

En uno de los casos, hubo pago de rescate mientras que en el otro la víctima fue liberada sin hacer la entrega. Estuvieron más de tres horas cautivos, detalla el reporte, al tiempo que precisa que tuvieron lugar el 11 y 23 de abril.

Además, la UFECO indicó que se eliminaron del registro dos casos: 7 de noviembre de 2025 y 28 de marzo pasado. Así, ascienden a cuatro los secuestros extorsivos en lo que va del año, tres de ellos ocurrieron en territorio bonaerense.

El organismo precisó que en enero se contabilizó un secuestro en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires; mientras que en febrero fue secuestrada una mujer en la avenida Rivadavia y Misiones de la Ciudad de Buenos Aires. El caso del 28 de marzo en CABA fue descartado y se suman dos en abril, ambos en Don Torcuato (provincia de Buenos Aires).

El 2025 cerró con 13 secuestros, indica el último reporte de la UFECO (se descartaron dos casos).