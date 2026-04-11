Un secuestro extorsivo en marzo: ya son tres en 2026

La UFECO informó que un hombre fue secuestrado en marzo, en CABA, por lo que ascienden a tres los secuestros extorsivos de este año.

La UFECO informó que un hombre fue secuestrado en marzo, en CABA, por lo que ascienden a tres los secuestros extorsivos de este año.

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que en marzo se registró un secuestro extorsivo, que finalizó con la liberación de la víctima pero sin el pago del rescate. Sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 28 de marzo, a las 15. La víctima, un hombre mayor de edad, fue capturada en la intersección de las avenidas Córdoba y Callao, Comuna 2 de CABA, y fue liberado en la avenida Federico Lacroze y Luis M. Campos, Comuna 14.

De acuerdo a la información difundida, no hubo pago de rescate e intervino la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora.

La UFECO precisa que en el mismo período del año pasado también se había registrado un caso.

El organismo precisó que en enero se contabilizó un secuestro en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires; mientras que en febrero fue secuestrada una mujer en la avenida Rivadavia y Misiones de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, se contabilizan ya tres casos en lo que va del año. El 2025 cerró con 14 secuestros, indica el último reporte de la UFECO (se descartó un caso).