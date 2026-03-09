Dos secuestros extorsivos en lo que va del año

La UFECO informó que se contabilizaron dos secuestros extorsivos en los primeros dos meses del año: un caso es de enero y el segundo corresponde a febrero. Uno fue en la Provincia.

La UFECO informó que se contabilizaron dos secuestros extorsivos en los primeros dos meses del año: un caso es de enero y el segundo corresponde a febrero. Uno fue en la Provincia.

La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que se registraron dos secuestros extorsivos en los primeros dos meses del año. Se trata de un caso registrado en la provincia de Buenos Aires en enero, mientras que el de febrero fue en la Ciudad.

El organismo precisó que en enero se contabilizó un secuestro en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. La víctima es un varón, que fue capturado el 3 de enero, y fue liberado tras el pago de un rescate.

El 19 de febrero, en tanto, fue secuestrada una mujer en la avenida Rivadavia y Misiones de la Ciudad de Buenos Aires. También hubo pago de rescate. Fue liberada a pocas cuadras del lugar de la captura.

Así, se contabilizan dos casos en lo que va del año. El 2025 cerró con 14 secuestros, indica el último reporte de la UFECO. Es que se declaró la incompetencia confirmado por la Cámara Federal de San Martín de un caso de abril del año pasado.