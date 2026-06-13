La canasta básica de alimentos aumentó un 2,12% en mayo

La canasta básica de alimentos aumentó un 2,12 por ciento en mayo, de acuerdo al informe de Consumidores Libres. El acumulado de los cinco meses del año que ya pasaron llega al 16,35. ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?

“El precio de los 21 productos de la llamada ´canasta básica de alimentos´ tuvo un aumento del 2.12 por ciento durante el mes de mayo del año 2026”, informó Consumidores Libres, aumento que va en sintonía con la inflación, dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) esta semana.

De todos modos, la suba acumulada en los primeros cinco meses del año llega al 16.35%, cuando el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es de 14,7.

Aceite (2,86%), azúcar (2,73%) y pan fresco (2%) fueron los productos que más aumentaron de la canasta de almacén, que se consiguió por $42.270 en mayo, lo que representa un aumento del 0,81 respecto al mes anterior y 3,91 en el acumulado.

Asimismo, en el combo de verdulería aparecen cebolla (20%), papa negra (20%) y tomate (18.52%) los artículos que más se encarecieron el mes pasado. La suba mensual fue del 8,91% pero en el acumulado llega al 19,57.

En tanto, en el rubro carnicería hay una sorpresa porque mientras la carne picada común aumentó un 5%, el asado presenta un leve descenso en el precio (-0,45%). Aquí, el aumento respecto a abril fue del 1,05%, pero alcanza el 23,48 en el acumulado.

El reporte de Consumidores Libres indica que la suba de enero fue del 3,96%, 3,98% de febrero, 2,64% en marzo, 2,69 en abril y 2,12 en mayo. En 2025, la canasta básica de alimentos aumentó un 30.62.