La canasta básica de alimentos que mide Consumidores Libres llegó al 11 por ciento en el primer trimestre del año.

La canasta básica de alimentos que mide Consumidores Libres llegó al 11 por ciento en el primer trimestre del año.

La canasta básica de alimentos aumentó un 2,64% en marzo, de acuerdo al relevamiento de Consumidores Libres. El organismo indica que el acumulado del primer trimestre llega al 11. ¿Cuáles son los productos que más subieron el mes pasado?

“Según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada ´canasta básica de alimentos´ tuvo un aumento del 2.64 por ciento durante el mes de marzo del año 2026”, informó.

Además, detalló que el aumento acumulado del primer trimestre del año alcanza el 10.95 por ciento.

Arroz y harina fueron los productos de almacén que más aumentaron el mes pasado, con subas del 0,44% y 0,43%, respectivamente. La suba de esta canasta en particular fue del 0,53% en marzo, pero el acumulado del trimestre llega al 2,26.

En el combo de verdulería, el precio de las zanahorias se disparó un 28,57% en marzo. La suba del combo fue del 4,79% el mes pasado y el acumulado llega al 13,04.

Asimismo, la suba de precios en carnicería va desde el 2,34% al 3,9%, por lo que el alza en el mes llega al 3,27% y el acumulado llega al 15,97.

La canasta básica de alimentos se pagaba en febrero $131.530 y llegó a $135.000 en marzo, lo que se traduce en una suba del 2,65% y el acumulado llega al 10,95.

El reporte de Consumidores Libres indica que la suba de enero fue del 3,96%, 3,98% de febrero y 2,64% en mmarzo. En 2025, la canasta básica de alimentos aumentó un 30.62.