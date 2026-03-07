Los alimentos aumentaron un 8% en los primeros dos meses del año

La canasta básica de alimentos aumentó un 3.98% en febrero y llega al 8.10% en el primer bimestre del año.

Los alimentos siguen aumentando por encima de la inflación, que el Gobierno decidió seguir informando con el viejo método pese a que ya estaba listo el año pasado y a haber anunciado que se utilizaría a partir de enero de 2026. En dos meses, la suba fue superior al 8 por ciento.

Consumidores Libres, entidad que realiza una medición quincenal y mensual de los valores de la canasta básica de alimentos, informó que el precio de los 21 productos tuvo un aumento del 3.98 por ciento en febrero. La suma acumulada en los dos primeros meses del año es del 8.10 por ciento.

En el combo de “Almacén“, el producto que más aumentó es el aceite (Cocinero de 1,5 litros), que pasó de valer 6.500 a 6.700 pesos, que se traduce en un aumento del 3,08%; seguido del pan fresco (kilo), que pasó de 4.900 a 5.000 pesos y aumentó un 2,04.

El producto que se destaca por el salto que pegó en febrero, en la “verdulería“, es la acelga, cuyo paquete pasó de 1.500 a 1.900 pesos; es decir, el aumento fue del 26,67 por ciento.

Asimismo, la “carnicería” mostró subas que van del 2 al 7 por ciento; el producto que más aumentó fue la bola de lomo, que pasó de 19.900 a 21.400 pesos, que se traduce en un aumento del 7,54%; seguido del asado y la paleta, ambos con aumentos del orden del 4 por ciento.

ALMACEN $40900 $41380 +1.17% FRUTAS Y VERDURAS $18600 $19850 +6.72% CARNES $67000 $70300 +4.93%

El reporte de Consumidores Libres indica que la suba de enero había sido del 3.96 por ciento, que se suma al 3.98 de febrero. En 2025, la canasta básica de alimentos aumentó un 30.62.