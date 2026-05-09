El aumento de la carne empujó la suba de la canasta básica de alimentos en abril

La canasta básica de alimentos aumentó en abril un 2,69 por ciento pero el acumulado del primer cuatrimestre del año llega al 13,93.

La canasta básica de alimentos aumentó en abril un 2,69 por ciento pero el acumulado del primer cuatrimestre del año llega al 13,93.

La canasta básica de alimentos aumentó un 2,69 por ciento en abril, de acuerdo al informe de Consumidores Libres. La carne, que figura con subas del orden del 6 por ciento, empujó el alza que sufrieron los hogares a la hora de llenar la heladera.

“Según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada ´canasta básica de alimentos´ tuvo un aumento del 2.69 por ciento durante el mes de abril del año 2026“, informó la entidad.

Vale mencionar, entonces, que desde el 1° de enero al cierre de abril, la suma acumulada es del 13.93 por ciento. A esto debe sumarse el aumento de los servicios, que aumentan de acuerdo a la inflación oficial más un puchito, para comprender el agobio que sufren los hogares.

Dentro de la canasta de almacén, los productos que más se encarecieron son la leche, el azúcar y los huevos, algo que sucede mes a mes y que preocupa porque son de consumo masivo. Las alzas fueron del 1,94, 2,33 y 1,52 por ciento, respectivamente.

Cebolla, acelga y naranjas son de los que más aumentaron en el “combo de verdulería”, pero aquí también aparecen las bajas habituales por la temporada, por lo que esta canasta cerró con una baja a nivel mensual, pero acumula una suba acumulada de poco más del 9 por ciento.

Ahora bien, el alza en el precio de la carne va desde el 4,39 al 6,76 por ciento. Se miden cuatro cortes populares: bola de lomo, asado, paleta y carne picada. El aumento respecto a marzo fue del 5,37 por ciento pero llega al 22,20 en el primer cuatrimestre del año.

El reporte de Consumidores Libres indica que la suba de enero fue del 3,96%, 3,98% de febrero, 2,64% en marzo y 2,69 en abril. En 2025, la canasta básica de alimentos aumentó un 30.62.