Proponen convertir el 5 de junio en el Día de la Cultura Ricotera y el Pogo

l diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que busca instituir el 5 de junio de cada año como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en tributo a Carlos Alberto ‘Indio’ Solari, quien falleció el viernes a los 77 años.

“Institúyese el 5 de junio de cada año como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo , en homenaje a Carlos Alberto Indio Solari y a su legado artístico y cultural”, señala el artículo primero de la iniciativa.

El artículo segundo invita “a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley y a desarrollar actividades conmemorativas en el marco del Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”.

En los fundamentos, Paulón destacó al Indio Solari como “una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina”, y subrayó que “como compositor, cantante y poeta, desarrolló una obra singular que trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas”.

“Desde su participación en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente como artista solista, construyó un lenguaje artístico propio, caracterizado por la riqueza poética de sus letras, su profundidad metafórica y una mirada crítica sobre las desigualdades, las relaciones de poder, la libertad, la memoria y la condición humana”, comentó.

Para el socialista santafesino, “su producción artística se convirtió en una expresión cultural de enorme relevancia, capaz de generar identificación, reflexión y sentido de pertenencia en amplios sectores de nuestra sociedad”.

“Esta identidad colectiva reúne prácticas, símbolos, lenguajes, formas de encuentro y sentidos compartidos que han logrado perdurar a lo largo de décadas y que forman parte del patrimonio cultural contemporáneo de nuestro país”, agregó.

Según Paulón, “la cultura ricotera constituye una experiencia social y cultural única en la historia argentina reciente”.

El legislador socialista resaltó que “en la Argentina, y particularmente en el universo cultural construido alrededor de la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y del Indio Solari, el pogo trascendió su definición original para convertirse en una expresión identitaria propia, asociada a la celebración popular, al encuentro entre generaciones y a la construcción de una experiencia colectiva singular dentro de la cultura nacional”.

“Por ello, la presente iniciativa no procura únicamente homenajear la figura de Carlos Alberto Indio Solari, sino también reconocer el fenómeno cultural generado alrededor de su obra y de la trayectoria de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como a las comunidades de seguidores y seguidoras que durante décadas contribuyeron a sostener y resignificar ese legado”, ponderó.I

Por último, Paulón afirmó que “la elección del 5 de junio responde al fallecimiento de Carlos Alberto Indio Solari, ocurrido el 5 de junio de 2026, y busca mantener viva la memoria de quien dejó una huella indeleble en la música argentina, en la cultura popular and en la construcción de experiencias colectivas de enorme relevancia social y cultural”.