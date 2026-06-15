Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo por el estrecho de Ormuz

"Qué fluya el petróleo", anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el acuerdo alcanzado, que será firmado el 19.

"Qué fluya el petróleo", anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el acuerdo alcanzado, que será firmado el 19.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto bélico de Oriente Medio, será reabierto tras haberse alcanzado un acuerdo de paz con Irán.

El acuerdo quedaría plasmado en un acuerdo que sería firmado el próximo viernes 19 en Suiza, según indicaron diferentes fuentes de los Estados Unidos y de Irán.

“Autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!“, indicó Trump en la red Truth Social.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, dijo que firmarán el 19 de junio el borrador final de un memorando de entendimiento de paz en Suiza.

Desde Pakistán, país mediador en el conflicto, precisaron que se acordó el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares”.