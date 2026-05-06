Nueva amenaza de Trump a Irán: escala el conflicto

"Si no aceptan (el acuuerdo), comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, le advirtió Donald Trump a Irán.

"Si no aceptan (el acuuerdo), comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, le advirtió Donald Trump a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que si Teherán no acepta un acuerdo de paz con Washington, las fuerzas estadounidenses reanudarán los bombardeos “a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.

“Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán”, escribió Trump en su red social Truth Social.

De todos modos, aclaró: “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.

Vale recordar que la Guardia Revolucionaria iraní advirtió ayer que responderá con firmeza a cualquier barco que se desvíe de la ruta aprobada por la República Islámica a través del estrecho de Ormuz.

“El único paso seguro es el corredor previamente anunciado por Irán. Cualquier desvío de buques a otras rutas es peligroso y provocará una firme respuesta de la armada de la Guardia Revolucionaria iraní”, dice un comunicado difundido por la televisión estatal.

La advertencia se produjo en el marco del esfuerzo estadounidense por facilitar el tránsito de buques comerciales a través de la vía marítima, que Irán cerró en respuesta a la guerra entre Estados Unidos e Israel.