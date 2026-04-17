Irán reabre el estrecho de Ormuz tras la tregua en Líbano

La medida fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, y representa un alivio para el comercio marítimo internacional en una zona clave para el suministro energético.

La medida fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, y representa un alivio para el comercio marítimo internacional en una zona clave para el suministro energético.

La reapertura del estrecho de Ormuz fue confirmada por Irán, que anunció que el paso de buques comerciales queda “completamente abierto” tras el alto el fuego entre Israel y Líbano. La medida fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, y representa un alivio para el comercio marítimo internacional en una zona clave para el suministro energético.

El jefe de la diplomacia iraní difundió la decisión a través de la red social X, pocas horas después de la entrada en vigor de una tregua de 10 días entre Israel y Líbano, que puso fin a un mes de enfrentamientos con el grupo Hezbolá. Según reportes internacionales, el conflicto dejó más de 2.000 muertos y elevó la tensión en Medio Oriente.

Araghchi detalló que los buques comerciales podrán transitar por rutas coordinadas por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, aunque aclaró que los buques militares tienen prohibido el paso. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión y aseguró que Teherán se comprometió a no volver a cerrar esta vía estratégica.

Sin embargo, desde Irán no confirmaron que el compromiso sea permanente. En las últimas semanas, el país había endurecido los controles en el estrecho tras ataques contra su territorio, llegando incluso a bloquear el paso de embarcaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel. El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico del comercio global, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo crudo mundial, por lo que cualquier interrupción impacta de lleno en la economía internacional.