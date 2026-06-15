Estela sobre Taty: “Vamos a seguir con fuerza, en nombre de ella también”

El mensaje de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, tras la muerte de Taty Almeida, su par de Madres - Línea Fundadora.

El mensaje de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, tras la muerte de Taty Almeida, su par de Madres - Línea Fundadora.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, despide a Taty Almeida, su par de Madres (Línea Fundadora), quien falleció el domingo. Sus restos serán velados hoy y mañana. El mensaje de despedida y el recuerdo.

Tras la muerte de Taty, una luchadora sin descanso, Estela remarcó la importancia y el impacto de estas pérdidas. “Somos muy muy mayores, casi centenarias”, señaló, mensaje que difunde desde hace ya algunos años con la esperanza de dejar el legado, la lucha y el trabajo a las generaciones siguientes.

“Vamos a seguir. La vamos a extrañar pero vamos a seguir con fuerza, en nombre de ella también”, expresó la presidenta de Abuelas en una entrevista con C5N.

La histórica dirigente de derechos humanos falleció el domingo a los 95 años en el Hospital Italiano, donde permanecía internada.

El velatorio se realizará en la sede del sindicato de telecomunicaciones FOETRA (Hipólito Yrigoyen 3171 de CABA) a partir de las 14 de hoy y hasta la medianoche. Se reanuda el martes, de 8 a 12.

Su lucha

Nacida como Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, Almeida era docente y activista. Su compromiso con la búsqueda de justicia comenzó tras la desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida, trabajador de la agencia Télam, secuestrado en junio de 1975 por la organización parapolicial conocida como la Triple A.

A partir de ese hecho transformó su dolor en militancia y se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo.

Con el paso de los años y tras las divisiones internas dentro del movimiento, asumió la presidencia de la Línea Fundadora.

Su figura trascendió gobiernos y coyunturas políticas, convirtiéndose en un símbolo de la defensa de los derechos humanos. Entre sus frases más recordadas quedó una consigna que acompañó toda su trayectoria: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.