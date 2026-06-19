Brown de Adrogué recibe a Argentino de Quilmes

El encuentro se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla de Almirante Brown.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla de Almirante Brown.

Brown de Adrogué viene de un empate pero no atraviesa su mejor momento y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. Con ese objetivo, recibirá mañana a Argentino de Quilmes, por la Fecha 21.

El encuentro, válido por la Fecha 21 de la competencia de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla. El árbitro designado es Julián Beligoy, informó la AFA (Asociación de Fútbol Argentino).

El Tricolor tiene 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y ocho derrotas, y se encuentra en las puertas de la zona de descenso. El rival está lejos de la zona de descenso y de Reducido.