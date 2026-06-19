La Libertad Avanza quiere bajar la edad mínima para ser concejal

El proyecto fue presentado por Sebastián Pareja y apuesta a fortalecer el vínculo con la juventud. ¿Cuál sería la nueva edad mínima para acceder a una banca?

El proyecto fue presentado por Sebastián Pareja y apuesta a fortalecer el vínculo con la juventud. ¿Cuál sería la nueva edad mínima para acceder a una banca?

La Libertad Avanza presentó un proyecto para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para acceder a una banca en los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, en una iniciativa con la que busca fortalecer su vínculo con el electorado joven.

La propuesta fue presentada durante una jornada de juventud organizada por el espacio libertario y encabezada por el presidente partidario Sebastián Pareja, junto a los diputados provinciales Pablo Morillo, autor de la iniciativa, y Geraldine Calvella, además de referentes juveniles provinciales y nacionales.

El proyecto busca modificar una exigencia vigente desde 1889 que establece que para ser concejal en territorio bonaerense es necesario tener al menos 25 años. La Libertad Avanza considera una medida “desactualizada” y apuesta a fortalecer el vínculo con el sector.

“En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”, sostuvo Pareja durante el encuentro.