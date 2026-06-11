Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó a Adorni: “Esto es más que un error”

La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que presentara su declaración jurada al sostener que “es más que un error”.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, fustigó la senadora y amplió: “Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

Las palabras de la legisladora tuvieron lugar luego de que el funcionario presentara el detalle de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

No es la primera vez que Bullrich marca un contrapunto con la Casa Rosada, en particular con el tema que involucra al ministro coordinador. Lo hizo hace algunas semanas, cuando pidió que anticipara la declaración jurada y lo repitió el pasado jueves en la sesión en la Cámara de Diputados en la que se abstuvo de votar el pliego de María Veronica Michelli.

Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el tono a las declaraciones de la senadora. “Todo pasa. Tira pero no termina de romper”, aseguró un integrante de la mesa política que se volverá a reunir esta tarde en Casa Rosada.

Adorni y Bullrich volverán a confluir en las oficinas del Ministerio del Interior, donde le festejarán el cumpleaños número 70 a la senadora.