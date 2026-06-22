Diputados tratará mañana la interpelación de Adorni y la moción de censura

La sesión fue convocada por la oposición. Será mañana, desde las 14, y el jefe de Gabinete será el protagonista del temario.

La sesión fue convocada por la oposición. Será mañana, desde las 14, y el jefe de Gabinete será el protagonista del temario.

La Cámara de Diputados sesionará mañana, desde 14, para avanzar o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

Luego del último escándalo con la declaración patrimonial y la confesión de haber ocultado dinero en negro al fisco, diputados de la oposición presentaron un pedido de sesión para tratar pedidos de informes, la interpelación y pedidos de informes, y para impulsar una moción de censura.

“ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional“, reclamó el bloque de Unión por la Patria, uno de los espacios que presentó la moción de censura para la remoción del ministro coordinador.

Además del bloque presidido por Germán Martínez, encabezan la convocatoria a la sesión el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, y un sector importante de Provincias Unidas, y se sumaron también con sus firmas las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

En cambio, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) eligieron no agitar las aguas con el Gobierno.

Informe de gestión

El pedido de sesión en Diputados, por parte de la oposición, sucede luego de que el jefe de Gabinete anunciara en sus redes sociales que acudirá al Senado en julio.

El anuncio no conformó a nadie y hasta el PRO, un aliado natural del Gobierno, emitió un duro comunicado en el que pidió que Adorni no posponga sus explicaciones ante el Congreso y se presente este mismo mes.

Lo mismo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien acaba de solicitar “en forma fehaciente y formal que (el jefe de Gabinete) se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores”.

La confesión

Se produjo en una entrevista televisiva tras meses de postergar la presentación de su declaración jurada, en el marco de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Según su descargo, el dinero proviene de una inversión privada de 200.000 dólares en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018 que le reportó ganancias por 300.000 dólares.

Sn embargo, el archivo lo deja mal parado al jefe de Gabinete ya que aparecieron reportajes de años atrás de Adorni desaconsejando el uso de criptoactivos por su volatilidad, contradiciendo la coartada sobre su repentina fortuna.