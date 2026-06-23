Crisis en Banfield: El plantel endurece su reclamo por salarios impagos y amenaza con tomar medidas

Los jugadores de Banfield emitieron un duro comunicado contra la dirigencia encabezada por Matías Mariotto por los reiterados incumplimientos salariales. Advirtieron que, si no hay respuestas concretas durante esta semana, avanzarán con medidas más firmes.

Los jugadores de Banfield emitieron un duro comunicado contra la dirigencia encabezada por Matías Mariotto por los reiterados incumplimientos salariales. Advirtieron que, si no hay respuestas concretas durante esta semana, avanzarán con medidas más firmes.

La crisis en Club Atlético Banfield suma un nuevo capítulo. Mientras el equipo dirigido por Pedro Troglio intensifica la pretemporada de cara al Torneo Clausura y a los octavos de final de la Copa Argentina, el plantel profesional volvió a manifestar públicamente su malestar por la falta de pago de salarios y otras obligaciones económicas que afectan a jugadores, cuerpo técnico y empleados del club.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, los futbolistas expresaron su “profundo descontento ante los reiterados incumplimientos económicos” y señalaron que la situación ya provocó consecuencias personales y familiares de extrema gravedad. A pesar del conflicto, remarcaron que continuarán trabajando con profesionalismo y manteniendo su compromiso con la institución mientras esperan una solución por parte de las autoridades.

El clima interno atraviesa uno de sus momentos más delicados. La tensión entre el plantel y la conducción encabezada por Matías Mariotto quedó expuesta semanas atrás cuando el propio mandatario reconoció públicamente que su relación con los jugadores era apenas “un 3 sobre 10”. Esa declaración profundizó la preocupación en torno a la convivencia dentro del club y al impacto que la crisis económica podría tener en el rendimiento deportivo.

En el comunicado, los futbolistas advirtieron que la paciencia comienza a agotarse. “Es necesario hacer pública esta situación y solicitar una pronta regularización de las deudas pendientes”, expresaron. Además, dejaron en claro que, si no reciben respuestas concretas en los próximos días, podrían avanzar con medidas de fuerza a partir de la semana siguiente.

Mientras tanto, Banfield también enfrenta dificultades en el mercado de pases. Ya se confirmaron las salidas de Sergio Vittor, Nicolás Colazo y Mauro Méndez, quien regresó a Estudiantes de La Plata tras ser repescado. Además, Juan Martín Iribarren fue apartado de la pretemporada y bajado a Reserva. La dirigencia necesita concretar ventas para aliviar la situación financiera, aunque hasta el momento no recibió ofertas formales por los principales futbolistas del plantel.

Entre los jugadores que generan interés aparecen Ignacio Abraham, Danilo Arboleda e Ignacio Pais. A su vez, la institución analiza la posible transferencia del arquero y capitán Facundo Sanguinetti, considerado una de las piezas más importantes del equipo. Sin ingresos extraordinarios a la vista y con un conflicto salarial abierto, el panorama en Peña y Arenales continúa siendo cada vez más complejo.