Cayó una banda narco que operaba en el Conurbano: 30 detenidos

Se realizaron decenas de allanamientos en Motón, Lomas de Zamora y General Rodríguez. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad peruana. Demolieron 13 búnkers.

Se realizaron decenas de allanamientos en Motón, Lomas de Zamora y General Rodríguez. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad peruana. Demolieron 13 búnkers.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló una organización de narcotraficantes, luego de una serie de allanamientos realizados en los últimos días en distintas jurisdicciones como La Matanza, Morón, Lomas de Zamora y General Rodríguez.

Como resultado de 43 operativos en las zonas oeste y sur fueron arrestados unos 30 integrantes de esa banda delictiva, de alcance regional, dedicada al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes a gran escala.

También se secuestraron 1,4 kilos de cocaína; 4,3 kilos de marihuana; distintas dosis de pasta base y cocaína, listas para su comercialización; tusi (cocaína rosa) y sustancias de corte y estiramiento; autos y motocicletas.

La investigación permitió identificar la estructura completa de una organización liderada por ciudadanos de nacionalidad peruana, que había consolidado su poder territorial mediante una compleja red de distribución, centros de acopio, búnkeres de venta, logística de transporte y custodia armada.

El megaoperativo culminó con la detención y aprehensión de 30 personas -la mayoría de nacionalidad peruana-, vinculadas directamente con la estructura criminal, como organizadores, coordinadores logísticos, distribuidores, vendedores y responsables de la seguridad armada de los puntos de expendio.

Uno de los aspectos más significativos del procedimiento fue la demolición de 13 búnkeres utilizados para la venta de droga en el asentamiento Puerta de Hierro, considerado uno de los principales puntos de comercialización de estupefacientes de la zona oeste del conurbano.