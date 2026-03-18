El temporal causó destrozos en el Conurbano

Las ráfagas causaron importantes daños en distintas zonas del Conurbano. Un mayorista de Moreno sufrió la caída de una de las paredes.

Las ráfagas causaron importantes daños en distintas zonas del Conurbano. Un mayorista de Moreno sufrió la caída de una de las paredes.

El temporal, que se registró el martes por la tarde, generó destrozos en distintos puntos del Conurbano. Caída de árboles, voladura de techos y postes caídos. Moreno, una de las zonas más afectadas.

Las ráfagas generaron que muchos postes cayeran, al igual que ramas de gran porte e incluso las imágenes dan cuenta de árboles arrancados de cuajo. En este escenario, un mayorista de Moreno sufrió la caída de una de las paredes del edificio.

Algunas imágenes

Hay otras zonas del Conurbano, como la zona sur, que se vieron afectadas por cortes de luz a raíz del temporal. Incluso esta mañana había más de 3.000 usuarios sin servicio en Ezeiza y Almirante Brown.