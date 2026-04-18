La inflación de marzo en el Conurbano fue del 3,4%, de acuerdo al INDEC. ¿Cuáles son los rubros que aumentaron más que el promedio nacional?

La inflación de marzo en el Conurbano fue del 3,4%, de acuerdo al INDEC. ¿Cuáles son los rubros que aumentaron más que el promedio nacional?

La inflación en el Gran Buenos Aires (GBA) fue del 3,4% en marzo, en sintonía con el número que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional. Transporte y servicios, más caros en el Conurbano.

El informe del INDEC señala que a nivel general la inflación fue del 3,4%, al igual en el GBA. Hay rubros que muestran un mayor porcentaje en el Conurbano y otros, más bajo. Dos de ellos se mantienen parejos: “Bebidas alcohólicas y tabaco” (2,1%) y “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (1,3%).

Por encima, aparecen “Prendas de vestir y calzado”, el que mayor diferencia presenta ya que en el Conurbano la suba fue del 4,2% (3,1% a nivel nacional), seguido de “Transporte”, debido a que en el GBA el aumento es de 4,7% y a nivel país fue de 4,1.

También se movieron por encima en el GBA “Salud”, 3,0% (2,6); “Comunicación”, 3,0% (2,9) y “Bienes y servicios varios”, 1,8% (1,7).

Por debajo aparecen “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 3,6% (3,7); “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, 2,9% (3,4); “Recreación y cultura”, 3,2% (3,6); “Educación”, 10,7% (12,1); “Restaurantes y hoteles”, 3,3% (3,4).

El INDEC detalla que la suba acumulada es del 9,1% en el Conurbano: al 3,4% de marzo se suma el 2,6% de febrero y el 2,8% de enero.