Allanamiento en un búnker de Lanús: secuestro de droga y armas

Más de 200 dosis de pasta base fueron encontradas en los tres objetivos allanados en Lanús, procedimiento que terminaron con la detención de dos hombres.

Más de 200 dosis de pasta base fueron encontradas en los tres objetivos allanados en Lanús, procedimiento que terminaron con la detención de dos hombres.

La Policía de la provincia de Buenos Aires efectivizó tres allanamientos, en el marco de una investigación por venta de drogas en la zona de Lanús. Dos hombres fueron detenidos, secuestraron dos armas de bueno y decenas de dosis de pasta base.

Efectivos de la Comisaría cuarta de Lanús estuvieron a cargo de los procedimientos, en el marco de una investigación por venta de drogas en el barrio conocido como “Cinco esquinas”, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 y el Juzgado de Garantías 1 de Lanús.

En el primer objetivo, ubicado en Ruíz de Ocaña al 4100 fue apresado un hombre de 28 años, acusado de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Allí encontraron 70 dosis de pasta base, elementos de corte y estiramiento, y un revólver.

En el segundo lugar, señalado como el búnker, ubicado en Namuncurá al 4200, encontraron otras 40 dosis de la misma droga, balanzas de precisión y elementos que dan cuenta de la actividad.

Finalmente, el procedimiento en General Paz al 1900 finalizó con la aprehensión de otro hombre, de 31 años, señalado por “tenencia de estupefacientes y portación ilegal de arma de guerra”, hallaron un revólver y 117 dosis de pasta base.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados (las armas a las más de 200 dosis de estupefacientes) quedaron a disposición de la Justicia. Vale recordar que la pasta base es un residuo de la producción de cocaína, es una droga estimulante, altamente adictiva y tóxica.