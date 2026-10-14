Visita del Papa: “Es probable que haya modificaciones”

Alejandra Monteoliva aseguró que siguen trabajando para la visita del Papa, aunque no descarta modificaciones o bien una reprogramación.

Alejandra Monteoliva aseguró que siguen trabajando para la visita del Papa, aunque no descarta modificaciones o bien una reprogramación.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que los trabajos para recibir al Papa León XIV no se detienen, pero admintió que puede haber cambios y hasta una reprogramación en función de su salud.

La visita a la Argentina está prevista desde el 8 hasta el 11 de noviembre y se enmarca en una gira latinoamericana que también incluirá visitas a Uruguay y Perú. Ayer fue operado de un nódulo en un pulmón.

En ese sentido, la Ministra remarcó que desde el Gobierno confían en que la gira papal se lleve a cabo, la ministra avisó: “Si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente”. “Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad”, apuntó.

“Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”, aseguró. Se espera que este miércoles el Vaticano informe cómo pasó la primera noche tras la intervención.

Por su parte, Monteoliva reiteró que la orden es “seguir trabajando” en el operativo para recibir al Pontífice. “No podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”, subrayó.