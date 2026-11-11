La visita del Papa pausó la protesta, pero se reactiva mañana

La presencia de León XIV dejó en pausa la protesta, pero se reactiva mañana. Paro de FATUN, metrodelegados y ATE ANAC,

La presencia de León XIV dejó en pausa la protesta, pero se reactiva mañana. Paro de FATUN, metrodelegados y ATE ANAC,

La visita del Papa León XIV puso en pausa muchas cuestiones, entre ellas, la conflictividad social. Las protestas quedaron a un lado, pero se reactivan mañana. Algunas medidas de fuerza fueron anunciadas hace horas, otras ya estaban previstas hace tiempo y algunas fueron postergadas.

Este último caso es el de ATE-ANAC, que había anunciado un “paro a la japonesa” en la previa a la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, pero fue postergada por expreso pedido de la Iglesia. Finalmente, se realizará el viernes en los 27 aeropuertos por el desfinanciamiento en seguridad.

Asimismo, los metrodelegados anunciaron un nuevo paro en las seis líneas del subte y el Premetro que se llevará a cabo mañana desde las 21 hasta el cierre, con el objetivo de protestar por el fallecimiento de un trabajador producto de la supuesta exposición al asbesto.

Finalmente, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) llevará a cabo mañana el tercero de los cuatro paros anunciados en el marco del último plan de lucha lanzado en reclamo del efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Papa llegó el domingo a la Argentina, en el marco de su gira que lo llevó a Uruguay y tiene como próximo destino a Perú. Tras visitar el Cottolengo Don Orione, donde dejó un contundente mensaje en materia de discapacidad, viajó a Córdoba, mantuvo un emotivo encuentro con jóvenes en CABA.

Visitó este miércoles la cárcel de Devoto y presidió una multitudinaria misa (la tercera) frente a la Basílica de Luján. La economía al servicio del hombre fue uno de los tantos mensajes que dejó en el marco de sus actividades pastorales, en las que también dejó un mensaje a la juventud y las familias.