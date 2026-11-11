El Papa en Argentina: la agenda del último día

El Papa León XIV visitará la Cárcel de Devoto y luego brindará su última misa en el país, en Luján.

El Papa León XIV visitará la Cárcel de Devoto y luego brindará su última misa en el país, en Luján.

El Papa León XIV cierra su gira por la Argentina este miércoles con una visita a la cárcel de Devoto y luego una misa en la Basílica de Luján. Ayer, mantuvo un multitudinario encuentro con jóvenes y el lunes visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole.

El arribo al penal perteneciente al Servicio Penitenciario Federal será a partir de las 8 mientras que luego se trasladará hacia el oeste del Conurbano para encabezar la ceremonia religiosa frente a la Basílica de Luján a partir de las 10.

Ya a las 14, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza donde se irá del país rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida. Millones de personas siguieron los pasos del Sumo Pontífice por el país.